﻿﻿ Сумма заявочного взноса для команд высшей лиги составит 41200 белорусских рублей, первой – 9500. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сумма заявочного взноса для команд высшей лиги составит 41200 белорусских рублей, первой – 9500

20.01.2017 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Были утверждены заявочные взносы для участия клубов в чемпионате Беларуси-2017. Сумма для команд высшей лиги составит 41200 белорусских рублей (около 21,16 тысяч долларов), для первой лиги — 9500 (около 4,88 тысячи долларов), для второй — 2000 (1 027 долларов).

Отметим, что в прошлом сезоне сумма заявочного взноса составляла около 41 тысячи долларов. Почти 47 процентов от этих средств АБФФ передавала клубам согласно спонсорскому контракту.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Механизм ротации между высшей и первой лигами по итогам сезона-2017 останется прежним
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика