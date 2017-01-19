В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Были утверждены заявочные взносы для участия клубов в чемпионате Беларуси-2017. Сумма для команд высшей лиги составит 41200 белорусских рублей (около 21,16 тысяч долларов), для первой лиги — 9500 (около 4,88 тысячи долларов), для второй — 2000 (1 027 долларов).

Отметим, что в прошлом сезоне сумма заявочного взноса составляла около 41 тысячи долларов. Почти 47 процентов от этих средств АБФФ передавала клубам согласно спонсорскому контракту.