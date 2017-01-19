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В чемпионате Беларуси увеличен лимит до 5 легионеров на поле, нет ограничений на их количество в заявке на игру
20.01.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.
На заседании было одобрено предложение Совета клубов увеличить лимит на легионеров до 5 на поле и не ограничивать их количество в заявке на игру.
Также был отменен статус «нелегионера-сборника». Теперь все иностранцы будут считаться легионерами.
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В чемпионате Беларуси увеличен лимит до 5 легионеров на поле, нет ограничений на их количество в заявке на игру
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.
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