В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

На заседании было одобрено предложение Совета клубов увеличить лимит на легионеров до 5 на поле и не ограничивать их количество в заявке на игру.

Также был отменен статус «нелегионера-сборника». Теперь все иностранцы будут считаться легионерами.