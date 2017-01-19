В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Было предложено производить все матчи сезона-2017 высшей лиги в формате HD и задействовать большее количество платформ для показа.

Исполкомом принято решение вынести данный вопрос на обсуждение Совета клубов высшей лиги. В случае одобрения будет подготовлен и представлен на утверждение бизнес-план о создании общества с ограниченной ответственностью для организации ТВ-трансляций матчей чемпионата Беларуси.