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Все матчи сезона-2017 будут показаны в HD-качестве, предложено подготовить бизнес-план о создании компании для организации ТВ-трансляций

20.01.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Было предложено производить все матчи сезона-2017 высшей лиги в формате HD и задействовать большее количество платформ для показа.

Исполкомом принято решение вынести данный вопрос на обсуждение Совета клубов высшей лиги. В случае одобрения будет подготовлен и представлен на утверждение бизнес-план о создании общества с ограниченной ответственностью для организации ТВ-трансляций матчей чемпионата Беларуси.

 
 
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