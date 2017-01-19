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Все матчи сезона-2017 будут показаны в HD-качестве, предложено подготовить бизнес-план о создании компании для организации ТВ-трансляций
20.01.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.
Было предложено производить все матчи сезона-2017 высшей лиги в формате HD и задействовать большее количество платформ для показа.
Исполкомом принято решение вынести данный вопрос на обсуждение Совета клубов высшей лиги. В случае одобрения будет подготовлен и представлен на утверждение бизнес-план о создании общества с ограниченной ответственностью для организации ТВ-трансляций матчей чемпионата Беларуси.
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Все матчи сезона-2017 будут показаны в HD-качестве, предложено подготовить бизнес-план о создании компании для организации ТВ-трансляций
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.
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