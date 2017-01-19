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Сергей Сафарьян: «Байдачный кандидат на пост главного тренера? Без комментариев, я не буду комментировать каждую фамилию»

20.01.2017 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал поиски тренеров для национальной и молодежной сборных.

«Работа продолжается. Появление в списке Байдачного? Без комментариев, я не буду комментировать каждую фамилию. Как я уже говорил, мы не хотим помешать тем или иным переговоров. Поэтому ситуация будет раскрыта полностью только после того, как эта работа будет завершена.

Определен список кандидатов, сейчас активно идет этап переговоров — это все, что я сейчас могу сказать. То же самое касается и нового главного тренера молодежной сборной — он будет назначаться вкупе с наставником национальной команды», – сказал Сафарьян.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал поиски тренеров для национальной и молодежной сборных.

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