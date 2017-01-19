В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Заслушав и обсудив доклад директора международно-правового департамента Сергея Ильича, Исполком принял решение вывести Владимира Бережкова из состава комитета по этике АБФФ.

Бережков занимал должность заместителя председателя комитета.

Отметим, что председателем комитета по этике является Николай Чегринец, в состав комитета также входят Николай Блашко, Виктор Шукан и Виктор Сокол.

Напомним, Бережков является директором департамента по маркетингу и коммуникациям АБФФ.