В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

На заседании был утвержден календарь сезона-2017. Первый тур чемпионата страны пройдет 1-2 апреля, а заключительный состоится 26 ноября. 11 марта состоится матч за Суперкубок Беларуси.

Также в чемпионате предусмотрена пауза с 3 по 29 июля, во время которой пройдут матчи 1/16 и 1/8 Кубка Беларуси.

Цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017