﻿ Чемпионат Беларуси-2017 стартует 1 апреля, завершится 26 ноября, матч за Суперкубок пройдет 11 марта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат Беларуси-2017 стартует 1 апреля, завершится 26 ноября, матч за Суперкубок пройдет 11 марта

20.01.2017 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

 В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

На заседании был утвержден календарь сезона-2017. Первый тур чемпионата страны пройдет 1-2 апреля, а заключительный состоится 26 ноября. 11 марта состоится матч за Суперкубок Беларуси.

Также в чемпионате предусмотрена пауза с 3 по 29 июля, во время которой пройдут матчи 1/16 и 1/8 Кубка Беларуси.

Цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Байдачный кандидат на пост главного тренера? Без комментариев, я не буду комментировать каждую фамилию»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика