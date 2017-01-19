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Чемпионат Беларуси-2017 стартует 1 апреля, завершится 26 ноября, матч за Суперкубок пройдет 11 марта
20.01.2017 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.
На заседании был утвержден календарь сезона-2017. Первый тур чемпионата страны пройдет 1-2 апреля, а заключительный состоится 26 ноября. 11 марта состоится матч за Суперкубок Беларуси.
Также в чемпионате предусмотрена пауза с 3 по 29 июля, во время которой пройдут матчи 1/16 и 1/8 Кубка Беларуси.
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Чемпионат Беларуси-2017 стартует 1 апреля, завершится 26 ноября, матч за Суперкубок пройдет 11 марта
В Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета АБФФ.
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