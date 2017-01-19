По информации Tribuna.com, сумма трансфера полузащитника Эдгара Олехновича из БАТЭ в «Шахтер» составила 30 тысяч долларов.

Отметим, что часть суммы Олехнович выплатил сам.

Напомним, к Олехновичу проявляло интерес также брестское «Динамо».

За последние два года 29-летний полузащитник провел в основном составе БАТЭ 22 матча, в которых сделал одну голевую передачу. Всего в БАТЭ Олехнвоич провел 7 сезонов и сыграл в 130 матчах, забил 7 мячей и заработал 2 результативных балла.