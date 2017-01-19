МИНСК, 20 янв — Sputnik. Футбольный сезон-2017 стартует в Беларуси 11 марта матчем за Суперкубок страны, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

В пятницу в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета АБФФ, на котором был утвержден календарь будущего сезона, а также утвержден лимит на легионеров.

Старт очередного футбольного сезона запланирован на 11 марта — состоится поединок между чемпионом страны борисовским БАТЭ и обладателем Кубка "Торпедо-БелАЗом" (Жодино). Команды поборются за Суперкубок. В прошлом году сезон открывали борисовчане и солигорский "Шахтер" . Чемпионат Беларуси стартует 1 апреля и продлиться до 26 ноября.

Кроме того, на Исполкоме была утверждена сумма заявочного взноса: для клубов (команд) "вышки" он составит 41200 белорусских рублей, для первой лиги — 9500 белорусских рублей, второй лиги — 2000 белорусских рублей.

"Ротация клубов между высшей и первой лигой по итогам сезона-2017 останется прежней (команды, занявшие 15 и 16 места в высшей лиге, покидают элитный дивизион, 1 и 2 места в первой лиге получат право сыграть в высшей лиге в следующем сезоне), а две сильнейшие команды второй лиги сменят две худшие команды первой лиги", — добавили в АБФФ.

Предложение Совета клубов высшей лиги увеличить лимит до пяти легионеров на поле и не ограничивать их количество в заявке на игру было одобрено.

Департамент по маркетингу АБФФ предложил показывать все матчи чемпионата Беларуси в интернете в формате HD. Этот вопрос исполком передал на обсуждение Совета клубов высшей лиги. В случае одобрения будет подготовлен специальный бизнес-план о создании ООО для организации ТВ-трансляций матчей чемпионата Беларуси по футболу.