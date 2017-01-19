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Скрипник провел переговоры с АБФФ
20.01.2017 15:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации Tribuna.com, украинский тренер Виктор Скрипник провел переговоры с АБФФ.
«Я ничего не комментирую. По всем вопросам обращайтесь в федерацию. Я уже не в Беларуси», – сказал Скрипник в разговоре с корреспондентом Tribuna.com.
О результатах переговоров пока ничего не известно.
Напомним,
Скрипник с 2004 по 2013 годы тренировал юношескую команду «Вердера». С 2014 по 2016 являлся главным тренером «Вердера».
Известно, что у федерации есть 5-6 кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси. Сергей Румас заявил, что на 16 января проведены интервью с двумя кандидатами. С остальными планировались провести собеседования до конца января.
Также среди кандидатов на пост главного тренера сборной
Отметим, что новому тренеру ставится
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По информации Tribuna.com, украинский тренер Виктор Скрипник провел переговоры с АБФФ.
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