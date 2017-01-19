По информации Tribuna.com, украинский тренер Виктор Скрипник провел переговоры с АБФФ.

«Я ничего не комментирую. По всем вопросам обращайтесь в федерацию. Я уже не в Беларуси», – сказал Скрипник в разговоре с корреспондентом Tribuna.com.

О результатах переговоров пока ничего не известно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Скрипник входят в число претендентов на пост главного тренера сборной Блерауси.

Скрипник с 2004 по 2013 годы тренировал юношескую команду «Вердера». С 2014 по 2016 являлся главным тренером «Вердера».

Известно, что у федерации есть 5-6 кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси. Сергей Румас заявил, что на 16 января проведены интервью с двумя кандидатами. С остальными планировались провести собеседования до конца января.

Также среди кандидатов на пост главного тренера сборной значится Анатолий Бадйачный, однако в разговоре с корреспондентом Tribuna.com тренер заявил , что ситуация по этому вопросу не прояснилась. Также в качестве кандидатов назывались Карпин и Шустер, однако Сергей Сафрьян опроверг эту информацию.

Отметим, что новому тренеру ставится задача вывести сборную в финальную часть Евро-2020.