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«Лион» объявил о переходе Депая из «МЮ»

20.01.2017 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжит карьеру в «Лионе».

Французский клуб объявил о трансфере 22-летнего голландского вингера.

«Лион» заплатит за Депая 16,5 миллиона евро и до 8 миллионов бонусов.

Сообщалось, что в соглашении между «МЮ» и французами прописана опция обратного выкупа игрока. Англичане также могут получить определенные проценты от дальнейшей перепродажи Депая.

ПСВ, бывший клуб голландца, продавший его в «МЮ» летом 2015 года за 34 миллиона евро, заработает на этой сделке 600 тысяч евро.

 

«Лион» объявил о переходе Депая из «МЮ»

Фото: официальный сайт «Лиона»

 
 
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжит карьеру в «Лионе».

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