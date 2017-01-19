Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжит карьеру в «Лионе».

Французский клуб объявил о трансфере 22-летнего голландского вингера.

«Лион» заплатит за Депая 16,5 миллиона евро и до 8 миллионов бонусов.

Сообщалось, что в соглашении между «МЮ» и французами прописана опция обратного выкупа игрока. Англичане также могут получить определенные проценты от дальнейшей перепродажи Депая.

ПСВ, бывший клуб голландца, продавший его в «МЮ» летом 2015 года за 34 миллиона евро, заработает на этой сделке 600 тысяч евро.





Фото: официальный сайт