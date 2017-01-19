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«Лион» объявил о переходе Депая из «МЮ»
20.01.2017 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжит карьеру в «Лионе».
Французский клуб объявил о трансфере 22-летнего голландского вингера.
«Лион» заплатит за Депая 16,5 миллиона евро и до 8 миллионов бонусов.
Сообщалось, что в соглашении между «МЮ» и французами прописана опция обратного выкупа игрока. Англичане также могут получить определенные проценты от дальнейшей перепродажи Депая.
ПСВ, бывший клуб голландца, продавший его в «МЮ» летом 2015 года за 34 миллиона евро, заработает на этой сделке 600 тысяч евро.
Фото: официальный сайт
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжит карьеру в «Лионе».
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