Опорный хавбек БАТЭ Евгений Яблонский попал в сферу интересов «Оренбурга», сообщает «Спорт день за днем».

Отметим, как сообщалось ранее, БАТЭ рассматривает вариант аренды для своего 21-летнего воспитанника.

В прошедшем сезоне Яблонский провел 22 игры, в которых отметился 1 голом и 1 передачей. Всего за БАТЭ у полузащитника, играющего в первой команде с 2014 года, 80 матчей на высшем уровне, в том числе 13 встреч в Лиге чемпионов.