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«Оренбург» интересуется Яблонским

20.01.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Опорный хавбек БАТЭ Евгений Яблонский попал в сферу интересов «Оренбурга», сообщает «Спорт день за днем».

Отметим, как сообщалось ранее, БАТЭ рассматривает вариант аренды для своего 21-летнего воспитанника.

В прошедшем сезоне Яблонский провел 22 игры, в которых отметился 1 голом и 1 передачей. Всего за БАТЭ у полузащитника, играющего в первой команде с 2014 года, 80 матчей на высшем уровне, в том числе 13 встреч в Лиге чемпионов.

 
 
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Опорный хавбек БАТЭ Евгений Яблонский попал в сферу интересов «Оренбурга», сообщает «Спорт день за днем».

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