|
«Оренбург» интересуется Яблонским
20.01.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Опорный хавбек БАТЭ Евгений Яблонский попал в сферу интересов «Оренбурга», сообщает «Спорт день за днем».
Отметим, как
В прошедшем сезоне Яблонский провел 22 игры, в которых отметился 1 голом и 1 передачей. Всего за БАТЭ у полузащитника, играющего в первой команде с 2014 года, 80 матчей на высшем уровне, в том числе 13 встреч в Лиге чемпионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опорный хавбек БАТЭ Евгений Яблонский попал в сферу интересов «Оренбурга», сообщает «Спорт день за днем».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии