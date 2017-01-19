﻿ Сергей Сафарьян: «Отдельные СМИ стали устраивать из заседаний Исполкома АБФФ шоу». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Отдельные СМИ стали устраивать из заседаний Исполкома АБФФ шоу»

20.01.2017 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о причинах закрытого для СМИ заседания исполкома федерации.

«Это станет отныне постоянной практикой. Вообще, в уставе федерации предусмотрено, что эти заседания не публичные. Раньше перед каждым из них принимались решения о допуске прессы. Однако отдельные СМИ стали устраивать из них шоу. Поэтому мы рассмотрели этот вопрос и приняли решение, что исполком будет впредь заседать так, как ему положено», – сказал Сергей Сафарьян.

 

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о причинах закрытого для СМИ заседания исполкома федерации.

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