Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о причинах закрытого для СМИ заседания исполкома федерации.

«Это станет отныне постоянной практикой. Вообще, в уставе федерации предусмотрено, что эти заседания не публичные. Раньше перед каждым из них принимались решения о допуске прессы. Однако отдельные СМИ стали устраивать из них шоу. Поэтому мы рассмотрели этот вопрос и приняли решение, что исполком будет впредь заседать так, как ему положено», – сказал Сергей Сафарьян.