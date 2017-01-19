﻿ Иван Мацкевич: «Так же, как «дрались» с Хорватией и Германией, мы будем биться и с Венгрией». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Иван Мацкевич: «Так же, как «дрались» с Хорватией и Германией, мы будем биться и с Венгрией»

20.01.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь сборной Беларуси по гандболу Иван Мацкевич рассказал о своей игре на чемпионате мира, а также поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с Венгрией, который начнется в 22.45.

– В первом тайме мы ни в чем не уступали сборной Германии. Но ряд ошибок привел к тому, что мы сами «подарили» сопернику эту победу. Если бы не все те оплошности, что допустили по ходу первой половины встречи, и не тот провал в начале второго тайма — результат мог бы сложиться совсем по-другому.

– И каково это – отражать броски действующих чемпионов Европы?

– Это моя работа. Да и подобное не впервой. В понедельник с хорватами также порой удавалось «зацепиться». Приятно выручать команду. Мы действительно хорошо играли. Прошедшие встречи со сборными Хорватии и Германии доказывают, что мы здорово добавили. В той же скорости. Да, по-прежнему допускаем глупые ошибки, делаем неточные передачи. Но в целом мы значительно улучшили свою игру.

– Вы попросили у Генсхаймера подержать мяч перед одним из семиметровых, но он не отдал его. Отраженный бросок был наказанием?

– Нечто подобное получилось. (Улыбается.) Он такой же игрок, как и все мы. Когда он подходит к отметке, у него есть свои принципы, а у меня в этот момент свои. Люблю потрогать мяч. Вот во второй раз получил его в руки, а отразить «симерик» не удалось. Лучше бы и не брал. (Улыбается.)

– И все же как считаете, что произошло после перерыва?

– Ответ прост – команда Германии гораздо опытнее нашей. Мы им заметно уступаем в этом, как и хорватам. Молодежь впервые принимает участие в подобных матчах, а опытные игроки не могут вытягивать всю встречу с соперниками такого уровня на своих плечах. Главное, что можно вынести из последних двух поединков, – мы гораздо лучше начали действовать в нападении. И в целом очень добавили. Эх, если бы начинали турнир не против чилийцев… Уверен, результат был бы совсем иным!

– Впереди решающая битва со сборной Венгрии…

– В команде все настраиваются исключительно на победу. У нас остался один- единственный шанс, за который будем «цепляться». Могу сказать, что так же, как «дрались» с хорватами и немцами, мы будем биться и с венграми, – сказал Мацкевич.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь сборной Беларуси по гандболу Иван Мацкевич рассказал о своей игре на чемпионате мира, а также поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с Венгрией,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Отдельные СМИ стали устраивать из заседаний Исполкома АБФФ шоу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика