Вратарь сборной Беларуси по гандболу Иван Мацкевич рассказал о своей игре на чемпионате мира, а также поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с Венгрией, который начнется в 22.45.

– В первом тайме мы ни в чем не уступали сборной Германии. Но ряд ошибок привел к тому, что мы сами «подарили» сопернику эту победу. Если бы не все те оплошности, что допустили по ходу первой половины встречи, и не тот провал в начале второго тайма — результат мог бы сложиться совсем по-другому.

– И каково это – отражать броски действующих чемпионов Европы?

– Это моя работа. Да и подобное не впервой. В понедельник с хорватами также порой удавалось «зацепиться». Приятно выручать команду. Мы действительно хорошо играли. Прошедшие встречи со сборными Хорватии и Германии доказывают, что мы здорово добавили. В той же скорости. Да, по-прежнему допускаем глупые ошибки, делаем неточные передачи. Но в целом мы значительно улучшили свою игру.

– Вы попросили у Генсхаймера подержать мяч перед одним из семиметровых, но он не отдал его. Отраженный бросок был наказанием?

– Нечто подобное получилось. (Улыбается.) Он такой же игрок, как и все мы. Когда он подходит к отметке, у него есть свои принципы, а у меня в этот момент свои. Люблю потрогать мяч. Вот во второй раз получил его в руки, а отразить «симерик» не удалось. Лучше бы и не брал. (Улыбается.)

– И все же как считаете, что произошло после перерыва?

– Ответ прост – команда Германии гораздо опытнее нашей. Мы им заметно уступаем в этом, как и хорватам. Молодежь впервые принимает участие в подобных матчах, а опытные игроки не могут вытягивать всю встречу с соперниками такого уровня на своих плечах. Главное, что можно вынести из последних двух поединков, – мы гораздо лучше начали действовать в нападении. И в целом очень добавили. Эх, если бы начинали турнир не против чилийцев… Уверен, результат был бы совсем иным!

– Впереди решающая битва со сборной Венгрии…

– В команде все настраиваются исключительно на победу. У нас остался один- единственный шанс, за который будем «цепляться». Могу сказать, что так же, как «дрались» с хорватами и немцами, мы будем биться и с венграми, – сказал Мацкевич.