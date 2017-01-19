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Николай Ходасевич: «Понимаете, Сергей Вагаршакович, из одного шоу сделать другое невозможно, его можно только ретранслировать»
20.01.2017 17:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич поделился мнением о
«Понимаете, Сергей Вагаршакович, из одного шоу сделать другое невозможно, его можно только ретранслировать. Закрылись от СМИ, и ладно. Меньше имиджевых потерь федерации, хорошо бы добавить еще разумных демократических обсуждений и решений», – написал Ходасевич в статусах на Tribuna.com.
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Николай Ходасевич: «Понимаете, Сергей Вагаршакович, из одного шоу сделать другое невозможно, его можно только ретранслировать»
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