Комментатор «Беларусь 5» Николай Ходасевич поделился мнением о словах первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна, который заявил, что «отдельные СМИ устраивают из заседаний исполкома федерации шоу»

«Понимаете, Сергей Вагаршакович, из одного шоу сделать другое невозможно, его можно только ретранслировать. Закрылись от СМИ, и ладно. Меньше имиджевых потерь федерации, хорошо бы добавить еще разумных демократических обсуждений и решений», – написал Ходасевич в статусах на Tribuna.com.

Сергей Сафарьян: «Отдельные СМИ стали устраивать из заседаний Исполкома АБФФ шоу»