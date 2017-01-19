В матче групповой стадии чемпионата мира Саудовская Аравия с разницей в один мяч выиграла у Чили (26:25).

Таким образом, сборной Беларуси в сегодняшнем матче с Венгрией для выхода в плей-офф ЧМ-2017 будет достаточно сыграть вничью.

Матч Беларусь – Венгрия пройдет сегодня и начнется в 22.45.

Что нужно Беларуси, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира

Положение команд: Германия – 8 очков (4 матча), Хорватия – 8 (4), Венгрия – 4 (4), Беларусь – 2 (4), Саудовская Аравия – 2 (5), Чили – 2 (5).

Германия и Хорватия досрочно вышли из группы.