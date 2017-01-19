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Беларусь устроит ничья в матче с Венгрией для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018
20.01.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче групповой стадии чемпионата мира Саудовская Аравия с разницей в один мяч выиграла у Чили (26:25).
Таким образом, сборной Беларуси в сегодняшнем матче с Венгрией для выхода в плей-офф ЧМ-2017 будет достаточно сыграть вничью.
Матч Беларусь – Венгрия пройдет сегодня и начнется в 22.45.
Положение команд: Германия – 8 очков (4 матча), Хорватия – 8 (4), Венгрия – 4 (4), Беларусь – 2 (4), Саудовская Аравия – 2 (5), Чили – 2 (5).
Германия и Хорватия досрочно вышли из группы.
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В матче групповой стадии чемпионата мира Саудовская Аравия с разницей в один мяч выиграла у Чили (26:25).
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