﻿ Беларусь устроит ничья в матче с Венгрией для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь устроит ничья в матче с Венгрией для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018

20.01.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче групповой стадии чемпионата мира Саудовская Аравия с разницей в один мяч выиграла у Чили (26:25).

Таким образом, сборной Беларуси в сегодняшнем матче с Венгрией для выхода в плей-офф ЧМ-2017 будет достаточно сыграть вничью.

Матч Беларусь – Венгрия пройдет сегодня и начнется в 22.45.

Что нужно Беларуси, чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира

Положение команд: Германия – 8 очков (4 матча), Хорватия – 8 (4), Венгрия – 4 (4), Беларусь – 2 (4), Саудовская Аравия – 2 (5), Чили – 2 (5).

Германия и Хорватия досрочно вышли из группы.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче групповой стадии чемпионата мира Саудовская Аравия с разницей в один мяч выиграла у Чили (26:25).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Понимаете, Сергей Вагаршакович, из одного шоу сделать другое невозможно, его можно только ретранслировать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика