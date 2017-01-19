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Леонид Вайсфельд: «Сведберг – вратарь очень высокого уровня»
20.01.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный менеджер
«Сведберг – вратарь очень высокого уровня. Проблема в том, что он переживает за всю команду и начинает заниматься не своими вещами, отвлекается.
Во всей карьере Сведберг очень хорошо играет плей-офф, и за нас хорошо отыграл в плей-офф в том году. Так что ситуация с ним не такая страшная», – дал комментарии функционер.
Статистику Никласа Сведберга
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Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказал мнение о вратаре Никласе Сведберге.
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