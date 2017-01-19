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Россиянин Шипулин выиграл индивидуальную гонку в Антхольце

20.01.2017 17:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает Sputnik.

Россиянин Шипулин выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
© AFP/ VINCENZO PINTO
Провальный Антхольц: выиграла Дальмайер, у белорусок – 28 промахов

Очередной этап КМ стартовал накануне женской "индивидуалкой", соревнования продолжись в пятницу мужской гонкой на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. Шипулин преодолел дистанцию с одним промахом за 50 минут 38,1 секунды. Для 29-летнего спортсмена эта победа стала первой в личных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира. Второе место занял лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад (два промаха; +41,0). Тройку призеров замкнул украинец Сергей Семенов (один промах; +56,8).  

Белорусские биатлонисты финишировали далеко за 30 сильнейших:

38. Владимир Чепелин (четыре промаха; +4:45,1)

48. Дмитрий Абашев (три промаха;+5:17,3)

96. Сергей Бочарников (восемь промахов; +9:34.3)

103. Максим Воробей (девять промахов; +11:27)    

В субботу, 21 января, состоятся две гонки: женский масс-старт, в котором Беларусь представит Надежда Скардино, и мужская эстафета. 

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсмен впервые в карьере одержал победу в этой дисциплине на этапах Кубка мира; белорусы в топ-30 войти не смогли.

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