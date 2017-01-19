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Кубок развития (U-17). Матч за 1-3-е места. Беларусь сыграет с Россией
20.01.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок развития (U-17)
Минск, футбольный манеж.
Матч за 1-3 места
Беларусь (U-17) – Россия (U-17)
20 января, 19.00
Стыковые матчи за 10-12 место
Латвия U-17 – Армения U-17 4:1 (2:1)
20 января, 12.00
Стыковые матчи за 7-9 место
Словакия U-17 – Молдова U-17 2:4 (0:1)
20 января, 14.15
Стыковые матчи за 4-6 место
Финляндия U-17 – Бельгия U-17
20 января, 16.40
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Кубок развития (U-17) Минск, футбольный манеж.
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