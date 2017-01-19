﻿ Кубок развития (U-17). Матч за 1-3-е места. Беларусь сыграет с Россией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок развития (U-17). Матч за 1-3-е места. Беларусь сыграет с Россией

20.01.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Кубок развития (U-17)

Минск, футбольный манеж.

Матч за 1-3 места 

Беларусь (U-17) – Россия (U-17)

20 января, 19.00

Стыковые матчи за 10-12 место

Латвия U-17 – Армения U-17 4:1 (2:1)

20 января, 12.00

Стыковые матчи за 7-9 место

Словакия U-17 – Молдова U-17 2:4 (0:1)

20 января, 14.15

Стыковые матчи за 4-6 место

Финляндия U-17 – Бельгия U-17

20 января, 16.40

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок развития (U-17) Минск, футбольный манеж.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Россиянин Шипулин выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика