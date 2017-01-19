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«Беларусь 5»: Писарев, Бородюк и Карпин являются кандидатами на пост главного тренера сборной Беларуси
20.01.2017 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации «Беларусь 5», возглавить сборную Беларуси могут российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин.
В ближайшее время они проведут переговоры с федерацией футбола.
Напомним, ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян
Напомним, сегодня
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«Беларусь 5»: Писарев, Бородюк и Карпин являются кандидатами на пост главного тренера сборной Беларуси
По информации «Беларусь 5», возглавить сборную Беларуси могут российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин.
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