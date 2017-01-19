По информации «Беларусь 5», возглавить сборную Беларуси могут российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин.

В ближайшее время они проведут переговоры с федерацией футбола.

Напомним, ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян сообщил о том, что представители Карпина не обращались с предложением в федерацию.

Напомним, сегодня стало известно о том, что известный украинский специалист Виктор Скрипник провел переговоры с представителями АБФФ.