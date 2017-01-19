20-летний форвард сербского «Нови-Пазара» Анес Рушевич близок к подписанию контракта с БАТЭ.

‪В настоящее время футболист находится в Минске. Об этом Tribuna.com сообщил сербский журналист, близкий к «Нови-Пазар», Адель Жекович. По сведениям Жековича, Рушевич уже находится в Минске.

‪По данным сайта Transfermarkt , рыночная цена футболиста составляет 200 тысяч евро.

‪Контракт форварда с сербским клубом действует до конца 2017 года.

‪Нападающий недавно дебютировал в составе сборной Сербии (U-21). До этого выступал за сборную (U-19).

В 16 матчах сезона на счету форварда 4 гола. Подробную статистику Рушевича можно посмотреть здесь .

Ранее «Прессбол» сообщал о том, что БАТЭ подпишет молодого форварда.