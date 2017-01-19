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Сербский форвард Рушевич близок к переходу в БАТЭ
20.01.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
20-летний форвард сербского «Нови-Пазара» Анес Рушевич близок к подписанию контракта с БАТЭ.
В настоящее время футболист находится в Минске. Об этом Tribuna.com сообщил сербский журналист, близкий к «Нови-Пазар», Адель Жекович. По сведениям Жековича, Рушевич уже находится в Минске.
По данным сайта
Контракт форварда с сербским клубом действует до конца 2017 года.
Нападающий недавно дебютировал в составе сборной Сербии (U-21). До этого выступал за сборную (U-19).
В 16 матчах сезона на счету форварда 4 гола. Подробную статистику Рушевича можно посмотреть
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20-летний форвард сербского «Нови-Пазара» Анес Рушевич близок к подписанию контракта с БАТЭ.
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