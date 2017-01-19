﻿ ‪Сербский форвард Рушевич близок к переходу в БАТЭ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

‪Сербский форвард Рушевич близок к переходу в БАТЭ

20.01.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

20-летний форвард сербского «Нови-Пазара» Анес Рушевич близок к подписанию контракта с БАТЭ.

‪В настоящее время футболист находится в Минске. Об этом Tribuna.com сообщил сербский журналист, близкий к «Нови-Пазар», Адель Жекович. По сведениям Жековича, Рушевич уже находится в Минске.

‪По данным сайта Transfermarkt, рыночная цена футболиста составляет 200 тысяч евро.

‪Контракт форварда с сербским клубом действует до конца 2017 года.

‪Нападающий недавно дебютировал в составе сборной Сербии (U-21). До этого выступал за сборную (U-19).

В 16 матчах сезона на счету форварда 4 гола. Подробную статистику Рушевича можно посмотреть здесь.

Ранее «Прессбол» сообщал о том, что БАТЭ подпишет молодого форварда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летний форвард сербского «Нови-Пазара» Анес Рушевич близок к подписанию контракта с БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Беларусь 5»: Писарев, Бородюк и Карпин являются кандидатами на пост главного тренера сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика