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«Оренбург» и два турецких клуба интересуется Александром Глебом
20.01.2017 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб может перейти в «Оренбург». Футболистом интересуются и два клуба турецкой суперлиги.
Об этом сообщает телеканал «Беларусь 5» в твиттере.
Напомним, в прошлом сезоне Глеб выступал за БАТЭ. Контракт у футболиста с клубом закончился. Стороны не стали продлевать сотрудничество.
Ранее сообщалось о том, что «Оренбург»
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Белорусский полузащитник Александр Глеб может перейти в «Оренбург».
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