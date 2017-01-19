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Седнев рассматривается в качестве главного тренера молодежной сборной Беларуси
20.01.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
На пост наставника молодежной сборной Беларуси рассматривается главный тренер «Днепра» Александр Седнев.
Об этом сообщает телеканал «Беларусь-5» в
Напомним, ранее сообщалось о том, что специалист еще не подписывал новый контракт с могилевским клубом, который в предстоящем сезоне выступить в высшей лиге.
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На пост наставника молодежной сборной Беларуси рассматривается главный тренер «Днепра» Александр Седнев.
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