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РФС обязал Скрипченко выплатить «Уралу» компенсацию за расторжение контракта
20.01.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Палата РФС по разрешению споров вынесла решение в пользу «Урала» в ситуации с бывшим тренером команды Виктором Скрипченко.
Организация удовлетворила заявление «Урала» и обязала белорусского специалиста выплатить в полном объеме компенсацию за досрочное расторжение контракта без уважительной причины.
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Палата РФС по разрешению споров вынесла решение в пользу «Урала» в ситуации с бывшим тренером команды Виктором Скрипченко.
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