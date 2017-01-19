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РФС обязал Скрипченко выплатить «Уралу» компенсацию за расторжение контракта

20.01.2017 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Палата РФС по разрешению споров вынесла решение в пользу «Урала» в ситуации с бывшим тренером команды Виктором Скрипченко.

Организация удовлетворила заявление «Урала» и обязала белорусского специалиста выплатить в полном объеме компенсацию за досрочное расторжение контракта без уважительной причины.

 
 
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Палата РФС по разрешению споров вынесла решение в пользу «Урала» в ситуации с бывшим тренером команды Виктором Скрипченко.

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