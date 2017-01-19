Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко подозревается в участии в договорном матче «Урал» – «Терек» (1:4).

41-летний белорус на тот момент был тренером екатеринбургского клуба. Он был вызван на допрос в самарскую полицию и расскажет правоохранительным органам детали и обстоятельства встречи, утверждает Life.ru.

Скрипченко сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.