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Скрипченко вызван на допрос в полицию из-за матча «Урал» – «Терек»

20.01.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко подозревается в участии в договорном матче «Урал» – «Терек» (1:4).

41-летний белорус на тот момент был тренером екатеринбургского клуба. Он был вызван на допрос в самарскую полицию и расскажет правоохранительным органам детали и обстоятельства встречи, утверждает Life.ru.

Скрипченко сообщил сотрудникам полиции, что сможет явиться в ведомство не ранее февраля, так как в данный момент находится на сборах с командой.

 
 
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Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко подозревается в участии в договорном матче «Урал» – «Терек» (1:4).

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