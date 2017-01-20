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Анес Рушевич: «Рад присоединиться к БАТЭ. Постараюсь оправдать надежды, доказать, что являюсь хорошим футболистом»
20.01.2017 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский форвард Анес Рушевич прокомментировал свой переход в БАТЭ.
– Я очень рад присоединиться к БАТЭ. Знаю о больших достижениях борисовского клуба и на национальной арене, и в еврокубках. Пять выходов в групповую стадию Лиги чемпионов за девять лет – очень серьезный показатель. У меня есть огромное желание помочь команде добиться новых успехов!
– Долго ли раздумывал над предложением из Беларуси?
– Имел пару других вариантов – звали в «Войводину» и «Чукарички». Но когда агент Боян Илич сообщил об интересе со стороны БАТЭ, то, конечно, долго не раздумывал. Надеюсь, сделал правильный выбор. Всегда хочется решать самые серьезные задачи, бороться за золото. А затем получить возможность попробовать себя и на более высоком уровне.
– О Беларуси прежде что-то слышал?
– Честно говоря, очень мало. Только о БАТЭ. Наслышан, что в этой команде в последнее время выступало немало сербов.
– В Нови Пазаре любят свой клуб?
– Когда команда играет хорошо, то стадион заполняется. Около 10 тысяч человек на трибунах – и антураж замечательный. Горячо поддерживают, гонят вперед. В периоды спадов в результатах посещаемость не столь высока. Но все равно люди ходят в больших количествах.
– Сейчас «Нови Пазар» замыкает таблицу сербской Суперлиги...
– Виной тому серьезные финансовые проблемы. Летом сменилось руководство. Проблем хватает. Ситуация тяжелая.
– Каковы на сегодня самые яркие моменты в твоей футбольной карьере?
– Сразу в голову приходят три. Титул лучшего бомбардира молодежного чемпионата Сербии-2014/15. Первый гол в Суперлиге – кстати, в ворота «Войводины», за которую тогда играл Мирко Иванич. И дебют в рядах молодежной сборной Сербии.
– Чувствовал, что настала пора сменить обстановку?
– Да, считаю, что нужно было идти дальше, сделать следующий шаг. БАТЭ – отличный вариант для продолжения карьеры. Постараюсь оправдать надежды, доказать, что являюсь хорошим футболистом.
– Как считаешь, удастся ли быстро адаптироваться на новом месте?
– Большой плюс – наличие в составе моих соотечественников Неманьи Милуновича и Мирко Иванича. Думаю, с их помощью вольюсь в коллектив без проблем. Ну и буду усиленно изучать русский язык. Кое-что и так понимаю, плюс постоянно пополняю словарный запас.
– Представляешь, в какой футбол играет БАТЭ?
– В атакующий. Мне такой стиль по душе. Нравится постоянно нагнетать давление у ворот соперника, участвовать в комбинациях. В «Нови Пазаре» мы обычно действовали от обороны, на контратаках.
– Кого из нападающих считаешь примером для подражания?
– В мировом масштабе – Луиса Суареса из «Барселоны». А из сербских форвардов импонирует игра Александара Митровича из «Ньюкасла».
– Ты недавно дебютировал за сербскую «молодежку». О национальной уже думал?
– Это мечта. Каждый футболист стремится выступать за главную команду своей страны. И история показала, что из БАТЭ можно пробиться в национальную сборную Сербии. Неманья Милунович – живое тому подтверждение. Так что нужно много работать, отдаваться по максимуму на тренировках и в матчах, приносить пользу – и дождаться вызова вполне реально.
– Что хотел бы сказать болельщикам «желто-синих»?
– Я приехал в Беларусь, чтобы на сто процентов концентрироваться на футболе и помогать БАТЭ в решении поставленных задач. Мотивация у меня очень серьезная. Прошу болельщиков всегда верить в нас, заполнять «Борисов-Арену» на всех поединках. Ну а мы постараемся радовать своих поклонников красивой и эффективной игрой! – сказал Рушевич.
Фото: официальный сайт БАТЭ
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Анес Рушевич: «Рад присоединиться к БАТЭ. Постараюсь оправдать надежды, доказать, что являюсь хорошим футболистом»
Сербский форвард Анес Рушевич прокомментировал свой переход в БАТЭ.
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