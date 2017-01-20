Сербский форвард Анес Рушевич прокомментировал свой переход в БАТЭ.

– Я очень рад присоединиться к БАТЭ. Знаю о больших достижениях борисовского клуба и на национальной арене, и в еврокубках. Пять выходов в групповую стадию Лиги чемпионов за девять лет – очень серьезный показатель. У меня есть огромное желание помочь команде добиться новых успехов!

– Долго ли раздумывал над предложением из Беларуси?

– Имел пару других вариантов – звали в «Войводину» и «Чукарички». Но когда агент Боян Илич сообщил об интересе со стороны БАТЭ, то, конечно, долго не раздумывал. Надеюсь, сделал правильный выбор. Всегда хочется решать самые серьезные задачи, бороться за золото. А затем получить возможность попробовать себя и на более высоком уровне.

– О Беларуси прежде что-то слышал?

– Честно говоря, очень мало. Только о БАТЭ. Наслышан, что в этой команде в последнее время выступало немало сербов.

– В Нови Пазаре любят свой клуб?

– Когда команда играет хорошо, то стадион заполняется. Около 10 тысяч человек на трибунах – и антураж замечательный. Горячо поддерживают, гонят вперед. В периоды спадов в результатах посещаемость не столь высока. Но все равно люди ходят в больших количествах.

– Сейчас «Нови Пазар» замыкает таблицу сербской Суперлиги...

– Виной тому серьезные финансовые проблемы. Летом сменилось руководство. Проблем хватает. Ситуация тяжелая.

– Каковы на сегодня самые яркие моменты в твоей футбольной карьере?

– Сразу в голову приходят три. Титул лучшего бомбардира молодежного чемпионата Сербии-2014/15. Первый гол в Суперлиге – кстати, в ворота «Войводины», за которую тогда играл Мирко Иванич. И дебют в рядах молодежной сборной Сербии.

– Чувствовал, что настала пора сменить обстановку?

– Да, считаю, что нужно было идти дальше, сделать следующий шаг. БАТЭ – отличный вариант для продолжения карьеры. Постараюсь оправдать надежды, доказать, что являюсь хорошим футболистом.

– Как считаешь, удастся ли быстро адаптироваться на новом месте?

– Большой плюс – наличие в составе моих соотечественников Неманьи Милуновича и Мирко Иванича. Думаю, с их помощью вольюсь в коллектив без проблем. Ну и буду усиленно изучать русский язык. Кое-что и так понимаю, плюс постоянно пополняю словарный запас.

– Представляешь, в какой футбол играет БАТЭ?

– В атакующий. Мне такой стиль по душе. Нравится постоянно нагнетать давление у ворот соперника, участвовать в комбинациях. В «Нови Пазаре» мы обычно действовали от обороны, на контратаках.

– Кого из нападающих считаешь примером для подражания?

– В мировом масштабе – Луиса Суареса из «Барселоны». А из сербских форвардов импонирует игра Александара Митровича из «Ньюкасла».

– Ты недавно дебютировал за сербскую «молодежку». О национальной уже думал?

– Это мечта. Каждый футболист стремится выступать за главную команду своей страны. И история показала, что из БАТЭ можно пробиться в национальную сборную Сербии. Неманья Милунович – живое тому подтверждение. Так что нужно много работать, отдаваться по максимуму на тренировках и в матчах, приносить пользу – и дождаться вызова вполне реально.

– Что хотел бы сказать болельщикам «желто-синих»?

– Я приехал в Беларусь, чтобы на сто процентов концентрироваться на футболе и помогать БАТЭ в решении поставленных задач. Мотивация у меня очень серьезная. Прошу болельщиков всегда верить в нас, заполнять «Борисов-Арену» на всех поединках. Ну а мы постараемся радовать своих поклонников красивой и эффективной игрой! – сказал Рушевич.





Фото: официальный сайт БАТЭ