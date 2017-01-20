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БАТЭ объявил о переходе сербского нападающего Рушевича

20.01.2017 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Между БАТЭ и сербским клубом «Нови Пазар» подписан договор о переходе к борисовчанам трансферных прав на 20-летнего нападающего Анеса Рушевича.

С 21-м голом в сезоне 2014-2015 Рушевич стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Сербии.

В сербской Суперлиге нападающий дебютировал в мае 2015 года.

Всего с момента начала выступлений в основном составе «Нови Пазар» Рушевич провел 39 матчей, забил 6 мячей.

В ноябре-2016 Рушевич впервые сыграл за молодежную сборную Сербии – в контрольном поединке с черногорцами (2:1).

‪По данным сайта Transfermarkt, рыночная цена футболиста составляет 200 тысяч евро. Контракт с прежним клубом у Рушевича действовал до конца 2017 года.

БАТЭ объявил о переходе сербского нападающего Рушевича

Фото: официальный сайт БАТЭ

 
 
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Между БАТЭ и сербским клубом «Нови Пазар» подписан договор о переходе к борисовчанам трансферных прав на 20-летнего нападающего Анеса Рушевича.

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