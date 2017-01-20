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БАТЭ объявил о переходе сербского нападающего Рушевича
20.01.2017 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Между БАТЭ и сербским клубом «Нови Пазар» подписан договор о переходе к борисовчанам трансферных прав на 20-летнего нападающего Анеса Рушевича.
С 21-м голом в сезоне 2014-2015 Рушевич стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Сербии.
В сербской Суперлиге нападающий дебютировал в мае 2015 года.
Всего с момента начала выступлений в основном составе «Нови Пазар» Рушевич провел 39 матчей, забил 6 мячей.
В ноябре-2016 Рушевич впервые сыграл за молодежную сборную Сербии – в контрольном поединке с черногорцами (2:1).
По данным сайта Transfermarkt, рыночная цена футболиста составляет 200 тысяч евро. Контракт с прежним клубом у Рушевича действовал до конца 2017 года.
Фото: официальный сайт БАТЭ
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Между БАТЭ и сербским клубом «Нови Пазар» подписан договор о переходе к борисовчанам трансферных прав на 20-летнего нападающего Анеса Рушевича.
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