|
Чемпионат Финляндии. «КалПа» – «Таппара». Лингле забросил решающий буллит
20.01.2017 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче чемпионата Финляндии «Таппара» в гостях по буллитам победила «КалПу» (3:2 Б).
Основное время матча и овертайм закончились со счетом 2:2, а в серии послематчевых бросков удачливее оказались гости. Решающий буллит на счету белоруса Чарльза Лингле. Также точный бросок удался Юкке Пелтоле.
Напомним, что за «Таппару» Лингле провел 8 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».
В турнирной таблице регулярного чемпионата Финляндии клуб из Тампере лидирует, опережая все ту же «КалПу» на 10 очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче чемпионата Финляндии «Таппара» в гостях по буллитам победила «КалПу» (3:2 Б).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии