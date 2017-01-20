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Чемпионат Финляндии. «КалПа» – «Таппара». Лингле забросил решающий буллит

20.01.2017 22:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче чемпионата Финляндии «Таппара» в гостях по буллитам победила «КалПу» (3:2 Б).

Основное время матча и овертайм закончились со счетом 2:2, а в серии послематчевых бросков удачливее оказались гости. Решающий буллит на счету белоруса Чарльза Лингле. Также точный бросок удался Юкке Пелтоле.

Напомним, что за «Таппару» Лингле провел 8 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».

В турнирной таблице регулярного чемпионата Финляндии клуб из Тампере лидирует, опережая все ту же «КалПу» на 10 очков.

 
 
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В очередном матче чемпионата Финляндии «Таппара» в гостях по буллитам победила «КалПу» (3:2 Б).

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