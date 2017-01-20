В очередном матче чемпионата Финляндии «Таппара» в гостях по буллитам победила «КалПу» (3:2 Б).

Основное время матча и овертайм закончились со счетом 2:2, а в серии послематчевых бросков удачливее оказались гости. Решающий буллит на счету белоруса Чарльза Лингле. Также точный бросок удался Юкке Пелтоле.

Напомним, что за «Таппару» Лингле провел 8 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».

В турнирной таблице регулярного чемпионата Финляндии клуб из Тампере лидирует, опережая все ту же «КалПу» на 10 очков.