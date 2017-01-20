Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Несмачный вступил в секту «Свидетели Иеговы».

Появилась видеозапись его выступления на собрании.

«Сначала истину познала моя мама, папа был категорически против, но со временем и он пришел в собрание. Мне было неинтересно и на собраниях было скучно. Но пример родителей повлиял на меня: поразило, что мама преобразилась в покорно христианскую жену, а папа стал лучше выполнять роль главы семьи. Это побудило меня еще в школьном возрасте стать некрещеным возвещателем.

Потом меня прельстила карьера профессионального футболиста киевского «Динамо». Слава, почет, деньги… Несмотря на то, что я перестал служить Иегове, родители во мне не разочаровались. Они уважали мое мнение, проявляли терпение и надежду. Они помогли мне увидеть обратную сторону медали ведь страдала моя семья из-за постоянного моего отсутствия. А стресс, напряжение и травмы выбивали меня из колеи.

Я терял радость и удовлетворение. Родители, видя мое состояние, проявляли благоразумие и мягко направляли мышление в сторону истины.

Несмотря на хорошие предложения зарубежных клубов, я оставил профессиональный спорт. Я понял что мир Сатаны использовал меня, выжал как лимон, забрал молодость, силу и предложил взамен фальшивые иллюзии успеха», – рассказал Несмачный.