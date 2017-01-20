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Скривенс разбил клюшку и стал лучшим в матче против рижского "Динамо"
20.01.2017 20:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс стал лучшим игроком матча против рижского "Динамо" по версии болельщиков, сообщили Sputnik в
Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" — "Динамо" (Рига) состоялся накануне в белорусской столице.
По мнению болельщиков, канадский вратарь стал лучшим в составе "бело-синих" — за него проголосовали 55,47% фанатов. Второе место досталось автору единственной шайбы в ворота рижан Андрею Степанову (28,71%), третье место у Лаланда, который провел на льду 2 минуты 14 секунд (4,62%).
Очередной домашний поединок минчане проведут 24 января против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.
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Компанию в топ-3 голкиперу "зубров" составили Андрей Степанов и Кевин Лаланд, последний провел на льду немногим более двух минут.
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