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Скривенс разбил клюшку и стал лучшим в матче против рижского "Динамо"

20.01.2017 20:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс стал лучшим игроком матча против рижского "Динамо" по версии болельщиков, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" — "Динамо" (Рига) состоялся накануне в белорусской столице. Победу в матче праздновали гости со счетом 1:3. После пропущенной третьей шайбы Скривенс разбил свою клюшку о ворота, высказав таким образом недовольство действиями арбитров. Тренерский штаб принял решение заменить голкипера на Кевина Лаланда.

По мнению болельщиков, канадский вратарь стал лучшим в составе "бело-синих" — за него проголосовали 55,47% фанатов. Второе место досталось автору единственной шайбы в ворота рижан Андрею Степанову (28,71%), третье место у Лаланда, который провел на льду 2 минуты 14 секунд (4,62%).

Очередной домашний поединок минчане проведут 24 января против "Автомобилиста" из Екатеринбурга. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Компанию в топ-3 голкиперу "зубров" составили Андрей Степанов и Кевин Лаланд, последний провел на льду немногим более двух минут.

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