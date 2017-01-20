МИНСК, 20 янв — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс стал лучшим игроком матча против рижского "Динамо" по версии болельщиков, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров" .

Поединок регулярного чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" — "Динамо" (Рига) состоялся накануне в белорусской столице. Победу в матче праздновали гости со счетом 1:3 . После пропущенной третьей шайбы Скривенс разбил свою клюшку о ворота, высказав таким образом недовольство действиями арбитров. Тренерский штаб принял решение заменить голкипера на Кевина Лаланда.

По мнению болельщиков, канадский вратарь стал лучшим в составе "бело-синих" — за него проголосовали 55,47% фанатов. Второе место досталось автору единственной шайбы в ворота рижан Андрею Степанову (28,71%), третье место у Лаланда, который провел на льду 2 минуты 14 секунд (4,62%).

Очередной домашний поединок минчане проведут 24 января против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.