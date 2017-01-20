МИНСК, 21 янв — Sputnik. Сборная Беларуси по гандболу вышла в плей-офф Чемпионата мира среди мужчин, который в эти проходит во Франции, с третьего места в группе С, сообщает Sputnik.

В пятницу команда Юрия Шевцова провела последний матч предварительного раунда в группе С против сборной Венгрии. Матч за последнюю путевку в 1/8 состоялся на "Киндарене" в Руане. Для выхода в нокаут-раунд белорусам требовалось завершить игру ничьей (выход с четвертого места) или победой (с третьего). Это стало известно после того, как сборная Саудовской Аравии взяла верх над командой Чили со счетом 26:25. Именно с южноамериканцами подопечные Шевцова оспаривали право выступить в плей-офф.

Встреча против венгров завершилась победой белорусов со счетом 27:25 (15:13). Самыми результативными у победителей стали Борис Пуховский и Иван Бровко — по шесть мячей, второе место у Андрея Юринка (4), третье — у Владислава Кулеша, Дениса Рутенко и Артема Королька (3).

Эта победа для команды Шевцова стала второй на турнире — ранее была обыграна Саудовская Аравия (29:26). В остальных встречах были поражения: от Чили — 28:32, Хорватии — 25:31, Германии — 25:31.

Группа "С": Германия — 10 очков (5 матчей), Хорватия — 8 (5), Беларусь — 4 (5), Венгрия — 4 (5), Саудовская Аравия — 2 (5). Чили — 2 (5).

Таким образом, известны все участники плей-офф ЧМ: Беларусь, Германия, Франция, Венгрия, Франция, Норвегия, Россия, Бразилия, Испания, Словения, Македония, Исландия, Дания, Швеция, Египет и Катар.

Матчи 1/8 финала состоятся 21 и 22 января, четвертьфиналы пройдут 24 января, полуфиналы — 26 и 27 января, встреча за бронзу — 28 января, решающий поединок за чемпионский титул состоится 29 января в Париже.

Для белорусов нынешний турнир четвертый в истории: в 1995 году в Исландии под руководством Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании в 2013-м подопечные Юрия Шевцова стали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников.