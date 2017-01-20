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Australian Open. Пары. Второй круг. Мирный и Хьюи выбыли

21.01.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Сэм Грот (Австралия) / Крис Гуччионе (Австралия)  Трет Хьюи (Филиппины) / Максим Мирный (Беларусь)
7:67:6
Дата проведения
21 января, 04.03
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Пьер-Уг Эрбер (Франция) / Николя Маю (Франция)  Ежи Янович (Польша) / Марцин Матковски (Польша)
6:36:2
Дата проведения
21 января, 04.37
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Доминик Инглот (Великобритания) / Флорин Мергеа (Румыния)  Жюльен Беннето (Франция) / Жереми Шарди (Франция)
3:67:67:6
Дата проведения
20 января, 02.45
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Жан-Жюльен Ройер (Антильские Острова) / Хория Текэу (Румыния)  Матве Мидделькооп (Голландия) / Уэсли Коольхоф (Голландия)
6:36:4
Дата проведения
20 января, 02.45
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Эндрю Уиттингтон (Австралия) / Марк Полманс (Австралия)  Дэниэл Нестор (Канада) / Эдуард Роже-Васселин (Франция)
0:66:36:4
Дата проведения
20 января, 07.18
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Хенри Континен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия)  Жиль Мюллер (Люксембург) / Маркос Багдатис (Кипр)
6:36:2
Дата проведения
20 января, 08.40
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) / Роберт Фара (Колумбия)  Душан Лайович (Сербия) / Виктор Троицки (Сербия)
2:67:56:0
Дата проведения
21 января, 05.42
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Марсело Демолинер (Бразилия) / Маркус Даниэль (Новая Зеландия)  Равен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США)
6:17:6
Дата проведения
21 января, 03.58
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия)  Николас Монро (США) / Артем Ситак (Новая Зеландия)
3:2
Дата проведения
21 января, 07.45
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Роберт Линдстедт (Швеция) / Майкл Венус (Новая Зеландия)  Иван Додиг (Хорватия) / Марсель Гранольерс (Испания)
Дата проведения
22 января, 02.00
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Никола Мектич (Хорватия) / Брайан Бейкер (США)  Юрген Мельцер (Австрия) / Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан)
6:46:3
Дата проведения
20 января, 05.52
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Боб Брайан (США) / Майк Брайан (США)  Ненад Зимоньич (Сербия) / Миша Зверев (Германия)
6:36:2
Дата проведения
21 января, 05.27
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Марк Лопес (Испания) / Фелисиано Лопес (Испания)  Джонатан Эйссерик (Франция) / Фабрис Мартин (Франция)
6:46:4
Дата проведения
21 января, 02.17
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Пабло Каррено-Буста (Испания) / Гильермо Гарсия-Лопес (Испания)  Мэтью Эбден (Австралия) / Мэтью Бартон (Австралия)
3:66:36:4
Дата проведения
20 января, 10.08
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Алекс Болт (Австралия) / Брэдли Мозли (Австралия)  Рохан Бопанна (Индия) / Пабло Куэвас (Уругвай)
2:67:66:4
Дата проведения
20 января, 02.45
Онлайн матча

Смотри этот матч бесплатно на Winline

Дональд Янг (США) / Сэм Куэрри (США)  Андрей Кузнецов (Россия) / Карен Хачанов (Россия)
7:66:4
Дата проведения
21 января, 05.56
Онлайн матча

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Australian Open Мельбурн, Австралия 16 – 29 января 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Парный разряд Второй круг...

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