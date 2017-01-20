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Australian Open. Пары. Второй круг. Мирный и Хьюи выбыли
21.01.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
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Australian Open Мельбурн, Австралия 16 – 29 января 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Парный разряд Второй круг...
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