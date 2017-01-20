Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о завышенных ожиданиях от его работы в АПЛ.

«Возможно, я недостаточно хорош для «Манчестер Сити». В команде собраны отличные игроки, они уже доказывали это в текущем и прошлых сезонах. Я уважаю их, как я могу сказать, что они недостаточно хороши? Я не потерплю неуважения к своим игрокам, всех этих вопросов о том, достаточно ли они хороши для меня.

Возможно, ожидания от моего приезда в АПЛ были слишком завышены. Теперь вы [журналисты] понимаете, насколько ваши статьи были комплементарны ко мне после нашей удачной серии на старте сезона.

Нам нужно выстроить команду, сейчас я работаю над этим. Я первым пойму, если не буду подходить команде, тогда мы все обсудим с клубом и найдем решение», – сказал Гвардиола.