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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Суонси», «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма» и другие матчи
21.01.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 22-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Суонси», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч против «Сток Сити», а «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм».
Завтра «Арсенал» примет «Бернли», а «Челси» – «Халл».
Чемпионат Англии
22-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 22-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Суонси», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч против «Сток Сити», а «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм».
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