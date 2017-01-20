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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Суонси», «Манчестер Сити» против «Тоттенхэма» и другие матчи

21.01.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 22-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Суонси», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч против «Сток Сити», а «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». 

Завтра «Арсенал» примет «Бернли», а «Челси» – «Халл». 

Чемпионат Англии

22-й тур

Ливерпуль – Суонси
Дата проведения
21 января, 15.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Вест Бромвич – Сандерленд
Дата проведения
21 января, 18.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика
Кристал Пэлас – Эвертон
Дата проведения
21 января, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Борнмут – Уотфорд
Дата проведения
21 января, 18.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Мидлсбро – Вест Хэм
Дата проведения
21 января, 18.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика
Сток Сити – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
21 января, 18.00, «Бет365 Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Манчестер Сити – Тоттенхэм
Дата проведения
21 января, 20.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Саутгемптон – Лестер
Дата проведения
22 января, 15.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Арсенал – Бернли
Дата проведения
22 января, 17.15, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Челси – Халл
Дата проведения
22 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 22-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Суонси», «Манчестер Юнайтед» проведет выездной матч против «Сток Сити», а «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм».

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