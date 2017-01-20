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Чемпионат Испании. «Реал» примет «Малагу», «Вильярреал» против «Валенсии» и другие матчи
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В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Малагой», «Атлетико» – с «Атлетиком», «Барселона» в гостях встретится с «Эйбаром».
Чемпионат Испании
19-й тур
- Дата проведения
-
20 января, 22.45, «де Гран Канария»
- Голы:
-
1:0 –
13 Гарсия,
1:1 –
69 Андоне.
Лас-Пальмас –
Варас, Маседо, Лемос, Артилес, Элдер Лопеш, Монторо, Меса, Гомес, Момо (Домингес, 80), Ливая (Эль-Жар, 85), Гарсия (Бенито Рамирес, 89).
Депортиво –
Тытонь, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Наварро, Чолак, Борхес, Гильерме, Луизинью (Морено, 80), Хоселу (Оскар Пинчи, 90), Андоне.
- Предупреждения:
-
Артилес
(72), Хоселу
(90).
- Удаление:
-
Артилес
(77).
- Дата проведения
-
22 января, 20.30, «Аноэта»
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В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Малагой», «Атлетико» – с «Атлетиком», «Барселона» в гостях встретится с «Эйбаром».
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