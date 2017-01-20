﻿ Чемпионат Испании. «Реал» примет «Малагу», «Вильярреал» против «Валенсии» и другие матчи. 21.by
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Чемпионат Испании. «Реал» примет «Малагу», «Вильярреал» против «Валенсии» и другие матчи

21.01.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Малагой», «Атлетико» – с «Атлетиком», «Барселона» в гостях встретится с «Эйбаром».

Чемпионат Испании

19-й тур

Лас-Пальмас – Депортиво 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
20 января, 22.45, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Гарсия, 1:1 – 69 Андоне.
Лас-ПальмасВарас, Маседо, Лемос, Артилес, Элдер Лопеш, Монторо, Меса, Гомес, Момо (Домингес, 80), Ливая (Эль-Жар, 85), Гарсия (Бенито Рамирес, 89).
ДепортивоТытонь, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Наварро, Чолак, Борхес, Гильерме, Луизинью (Морено, 80), Хоселу (Оскар Пинчи, 90), Андоне.
Предупреждения:
Артилес (72), Хоселу (90).
Удаление:
Артилес (77).
Эспаньол – Гранада
Дата проведения
21 января, 15.00, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика
Реал Мадрид – Малага
Дата проведения
21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика
Алавес – Леганес
Дата проведения
21 января, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Вильярреал – Валенсия
Дата проведения
21 января, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Осасуна – Севилья
Дата проведения
22 января, 14.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
Атлетик – Атлетико
Дата проведения
22 января, 18.15, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Реал Сосьедад – Сельта
Дата проведения
22 января, 20.30, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Бетис – Спортинг Хихон
Дата проведения
22 января, 20.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Эйбар – Барселона
Дата проведения
22 января, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Малагой», «Атлетико» – с «Атлетиком», «Барселона» в гостях встретится с «Эйбаром».

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