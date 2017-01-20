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НБА. Регулярный чемпионат. «Филадельфия» одолела «Портленд», «Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» и другие результаты
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В пятницу, 20 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» одержала еще одну победу, одолев «Портленд».
В матче фаворитов Западной конференции «Хьюстон» уступил «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
21 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Ильясова (24 + 5 потерь),
Ковингтон (22),
Эмбиид (18 + 10 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь),
Макконнелл (8),
Стаускас (2) старт;
Хендерсон (5 + 7 подборов),
Ноэл (5 + 9 подборов),
Родригес (4),
Шарич (3),
Луваву-Кабарро (2).
- Портленд
-
Лиллард (30 + 5 потерь),
Макколлум (16),
Пламли (14 + 11 подборов),
Вонле (10),
Тернер (4) старт;
Амину (9 + 9 подборов),
Крэбб (4),
Харклесс (3),
Дэвис (2).
- Дата проведения
-
21 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
-
Уокер (32 + 8 передач),
Батюм (13 + 6 передач + 5 потерь),
Зеллер (11),
Марв. Уильямс (10 + 8 подборов),
Кидд-Гилкрист (8 + 11 подборов) старт;
Камински (16 + 8 подборов),
Сешнс (10),
Белинелли (6),
Хоуз (4),
Хибберт (2),
Робертс (1),
Грэм (0).
- Торонто
-
Лаури (24),
ДеРозан (23),
Валанчюнас (11),
Пауэлл (4),
Кэрролл (2) старт;
Росс (5),
Саллинджер (3),
Джозеф (2),
ВанВлит (2),
Сиакам (2),
Пелтль (0).
- Дата проведения
-
21 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Пэйтон (20 + 6 передач),
Гордон (17 + 8 подборов),
Ибака (13),
Вучевич (13),
Уотсон (5) старт;
Грин (18 + 7 подборов),
Бийомбо (13 + 13 подборов + 4 блок-шота),
Огастин (10 + 8 передач),
Хезонья (3),
Рудеж (0).
- Милуоки
-
Паркер (25 + 6 передач),
Адетокумбо (17 + 14 подборов),
Брогдон (16),
Хенсон (8),
Снелл (2) старт;
Вон (8),
Монро (7),
Пламли (7),
Терри (2),
Бизли (2),
Телетович (2),
Деллаведова (0),
Мэйкер (0).
- Дата проведения
-
21 января, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Марк Газоль (28 + 9 подборов),
Конли (16 + 8 подборов + 8 передач),
Аллен (13 + 10 подборов),
Эннис (10),
Грин (4 + 7 подборов) старт;
Рэндолф (20 + 10 подборов),
Картер (11),
Харрисон (5),
Дэниелс (0),
Дэвис (0),
Мартин (0).
- Сакраменто
-
Казинс (19 + 10 подборов),
Темпл (14),
Куфос (8),
Аффлало (5),
Коллисон (4) старт;
Лоусон (13),
Барнс (8),
Толливер (6),
Коули-Стайн (6),
Маклемор (4),
Лабиссьер (3),
Ричардсон (1).
- Дата проведения
-
21 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (22 + 9 подборов),
Каннингем (14 + 7 подборов),
Холидэй (12 + 8 передач),
Хилд (11),
Хилл (8) старт;
Джонс (13 + 8 подборов),
Гэллоуэй (8),
Эванс (8),
Фрэйзер (7),
Мотеюнас (6),
Мур (3),
Диалло (2).
- Бруклин
-
Богданович (23),
Лопес (23 + 8 подборов),
Динуидди (10),
Харрис (8),
Хэмилтон (6) старт;
ЛеВерт (17 + 6 передач),
Скола (14),
Холлис-Джефферсон (12 + 7 подборов),
Эйси (12 + 8 подборов),
Фой (11),
Уайтхэд (7).
- Дата проведения
-
21 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (17 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь),
Беверли (13),
Ариза (12),
Харрелл (8),
Андерсон (0) старт;
Капела (22 + 12 подборов),
Деккер (17 + 7 подборов),
Браун (7),
Гордон (6),
Брюэр (4),
Эннис (2),
Макдэниэлс (0).
- Голден Стэйт
-
Дюрэнт (32 + 7 передач),
Карри (24 + 7 передач),
Томпсон (16),
Грин (15 + 8 подборов + 7 передач),
Пачулия (10 + 9 подборов) старт;
Маккоу (8),
МакАду (8),
Игудала (5 + 9 подборов),
Ливингстон (4),
Луни (3),
Кларк (0).
- Дата проведения
-
21 января, 04.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Шредер (25 + 6 передач + 5 потерь),
Миллсэп (14 + 9 подборов),
Ховард (11),
Сефолоша (10),
Бэйзмор (2) старт;
Хардуэй (9),
Дилэйни (8),
Хамфрис (7 + 9 подборов),
Данливи (6),
Бембри (4),
Скотт (4),
Принс (2),
Нил (0).
- Чикаго
-
Батлер (19),
Лопес (10),
Гибсон (6),
Уэйд (4),
Картер-Уильямс (3) старт;
Грант (12),
Ципзер (10),
Портис (10 + 7 подборов),
Валентайн (8),
Миротич (5),
Рондо (2),
Макдермотт (2),
Фелисио (2).
- Дата проведения
-
21 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Барнс (19),
Уильямс (16 + 8 передач),
Сет Карри (15),
Мэттьюз (11 + 8 подборов),
Новицки (3 + 10 подборов) старт;
Пауэлл (14),
Харрис (10),
Бареа (10 + 6 передач),
Финни-Смит (7),
Андерсон (2),
Межри (0).
- Юта
-
Гобер (27 + 25 подборов),
Хэйворд (26 + 7 подборов),
Джордж Хилл (13),
Инглс (12),
Фэйворс (5) старт;
Джонсон (15),
Беркс (7),
Диао (4),
Лайлс (3),
Нето (0).
- Дата проведения
-
21 января, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Рэндл (16),
Янг (15),
Ингрэм (15 + 7 подборов),
Мозгов (4 + 11 подборов),
Расселл (0) старт;
Уильямс (27),
Кларксон (12 + 5 перехватов + 7 потерь),
Блэк (8 + 13 подборов),
Кальдерон (7 + 6 передач),
Зубац (4),
Робинсон (0).
- Индиана
-
Джордж (21),
Тернер (15 + 5 потерь),
Тиг (11 + 7 передач + 6 потерь),
Янг (9 + 8 подборов + 5 перехватов),
Робинсон (6) старт;
Джефферсон (20),
Майлз (6),
Брукс (3),
Ньянг (2),
Серафин (2),
Эллис (1),
Аллен (0).
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В пятницу, 20 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» одержала еще одну победу, одолев «Портленд».
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