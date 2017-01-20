﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Филадельфия» одолела «Портленд», «Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» и другие результаты. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Филадельфия» одолела «Портленд», «Хьюстон» уступил «Голден Стэйт» и другие результаты

21.01.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 20 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» одержала еще одну победу, одолев «Портленд».

В матче фаворитов Западной конференции «Хьюстон» уступил «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Портленд 93:92 (22:33, 21:23, 27:15, 23:21)
Дата проведения
21 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Ильясова (24 + 5 потерь), Ковингтон (22), Эмбиид (18 + 10 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Макконнелл (8), Стаускас (2)  старт; Хендерсон (5 + 7 подборов), Ноэл (5 + 9 подборов), Родригес (4), Шарич (3), Луваву-Кабарро (2).
Портленд
Лиллард (30 + 5 потерь), Макколлум (16), Пламли (14 + 11 подборов), Вонле (10), Тернер (4)  старт; Амину (9 + 9 подборов), Крэбб (4), Харклесс (3), Дэвис (2).

 

Шарлотт – Торонто 113:78 (26:18, 29:30, 33:15, 25:15)
Дата проведения
21 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Уокер (32 + 8 передач), Батюм (13 + 6 передач + 5 потерь), Зеллер (11), Марв. Уильямс (10 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (8 + 11 подборов)  старт; Камински (16 + 8 подборов), Сешнс (10), Белинелли (6), Хоуз (4), Хибберт (2), Робертс (1), Грэм (0).
Торонто
Лаури (24), ДеРозан (23), Валанчюнас (11), Пауэлл (4), Кэрролл (2)  старт; Росс (5), Саллинджер (3), Джозеф (2), ВанВлит (2), Сиакам (2), Пелтль (0).

 

Орландо – Милуоки 112:96 (25:23, 34:32, 29:19, 24:22)
Дата проведения
21 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Пэйтон (20 + 6 передач), Гордон (17 + 8 подборов), Ибака (13), Вучевич (13), Уотсон (5)  старт; Грин (18 + 7 подборов), Бийомбо (13 + 13 подборов + 4 блок-шота), Огастин (10 + 8 передач), Хезонья (3), Рудеж (0).
Милуоки
Паркер (25 + 6 передач), Адетокумбо (17 + 14 подборов), Брогдон (16), Хенсон (8), Снелл (2)  старт; Вон (8), Монро (7), Пламли (7), Терри (2), Бизли (2), Телетович (2), Деллаведова (0), Мэйкер (0).

 

Мемфис – Сакраменто 107:91 (15:23, 34:19, 34:22, 24:27)
Дата проведения
21 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Марк Газоль (28 + 9 подборов), Конли (16 + 8 подборов + 8 передач), Аллен (13 + 10 подборов), Эннис (10), Грин (4 + 7 подборов)  старт; Рэндолф (20 + 10 подборов), Картер (11), Харрисон (5), Дэниелс (0), Дэвис (0), Мартин (0).
Сакраменто
Казинс (19 + 10 подборов), Темпл (14), Куфос (8), Аффлало (5), Коллисон (4)  старт; Лоусон (13), Барнс (8), Толливер (6), Коули-Стайн (6), Маклемор (4), Лабиссьер (3), Ричардсон (1).

 

Новый Орлеан – Бруклин 114:143 (32:29, 22:37, 30:43, 30:34)
Дата проведения
21 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (22 + 9 подборов), Каннингем (14 + 7 подборов), Холидэй (12 + 8 передач), Хилд (11), Хилл (8)  старт; Джонс (13 + 8 подборов), Гэллоуэй (8), Эванс (8), Фрэйзер (7), Мотеюнас (6), Мур (3), Диалло (2).
Бруклин
Богданович (23), Лопес (23 + 8 подборов), Динуидди (10), Харрис (8), Хэмилтон (6)  старт; ЛеВерт (17 + 6 передач), Скола (14), Холлис-Джефферсон (12 + 7 подборов), Эйси (12 + 8 подборов), Фой (11), Уайтхэд (7).

 

Хьюстон – Голден Стэйт 108:125 (29:32, 28:30, 22:37, 29:26)
Дата проведения
21 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (17 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Беверли (13), Ариза (12), Харрелл (8), Андерсон (0)  старт; Капела (22 + 12 подборов), Деккер (17 + 7 подборов), Браун (7), Гордон (6), Брюэр (4), Эннис (2), Макдэниэлс (0).
Голден Стэйт
Дюрэнт (32 + 7 передач), Карри (24 + 7 передач), Томпсон (16), Грин (15 + 8 подборов + 7 передач), Пачулия (10 + 9 подборов)  старт; Маккоу (8), МакАду (8), Игудала (5 + 9 подборов), Ливингстон (4), Луни (3), Кларк (0).

 

Атланта – Чикаго 102:93 (35:13, 30:23, 22:21, 15:36)
Дата проведения
21 января, 04.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Шредер (25 + 6 передач + 5 потерь), Миллсэп (14 + 9 подборов), Ховард (11), Сефолоша (10), Бэйзмор (2)  старт; Хардуэй (9), Дилэйни (8), Хамфрис (7 + 9 подборов), Данливи (6), Бембри (4), Скотт (4), Принс (2), Нил (0).
Чикаго
Батлер (19), Лопес (10), Гибсон (6), Уэйд (4), Картер-Уильямс (3)  старт; Грант (12), Ципзер (10), Портис (10 + 7 подборов), Валентайн (8), Миротич (5), Рондо (2), Макдермотт (2), Фелисио (2).

 

Даллас – Юта 107:112 OT (22:19, 19:27, 27:26, 30:26, 9:14)
Дата проведения
21 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Барнс (19), Уильямс (16 + 8 передач), Сет Карри (15), Мэттьюз (11 + 8 подборов), Новицки (3 + 10 подборов)  старт; Пауэлл (14), Харрис (10), Бареа (10 + 6 передач), Финни-Смит (7), Андерсон (2), Межри (0).
Юта
Гобер (27 + 25 подборов), Хэйворд (26 + 7 подборов), Джордж Хилл (13), Инглс (12), Фэйворс (5)  старт; Джонсон (15), Беркс (7), Диао (4), Лайлс (3), Нето (0).

 

Лейкерс – Индиана 108:96 (27:24, 24:29, 35:22, 22:21)
Дата проведения
21 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Лейкерс
Рэндл (16), Янг (15), Ингрэм (15 + 7 подборов), Мозгов (4 + 11 подборов), Расселл (0)  старт; Уильямс (27), Кларксон (12 + 5 перехватов + 7 потерь), Блэк (8 + 13 подборов), Кальдерон (7 + 6 передач), Зубац (4), Робинсон (0).
Индиана
Джордж (21), Тернер (15 + 5 потерь), Тиг (11 + 7 передач + 6 потерь), Янг (9 + 8 подборов + 5 перехватов), Робинсон (6)  старт; Джефферсон (20), Майлз (6), Брукс (3), Ньянг (2), Серафин (2), Эллис (1), Аллен (0).

 

 
 
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В пятницу, 20 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» одержала еще одну победу, одолев «Портленд».

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