Руслан Васильев, специально для Sputnik из Антхольца

Мужская индивидуальная гонка, которая состоялась в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира, не принесла позитивных эмоций белорусским болельщикам. Уж очень много штрафных минут настреляли подопечные Александра Сымана. Главным образом Бочарников — 8 промахов и Воробей — девять. А ведь условия для стрельбы были шикарными — почти штиль…



© Sputnik Алексей Филиппов Россиянин Шипулин выиграл индивидуальную гонку в Антхольце

Идут лавины одна за другой…

Конечно, совершенно прав главный тренер сборной Юрий Альберс, который напомнил о проблемной особенности Антхольца цитатой Владимира Высоцкого: "Здесь вам не равнина, здесь климат иной". Да и не только белорусы в безветренную погоду грешили снайперскими провалами. Неоднократно то одному, то другому биатлонисту приходилось менять изготовку, встряхивать ногами. Все это "высотные казусы". Тем не менее восемь и девять промахов — чересчур. Это не компенсировать тремя очками в зачет Кубка мира, которые сумел набрать занявший 38-е место Чепелин. Ведь и Владимир четырьмя выстрелами вскипятил в пятницу молоко, хотя скорость по дистанции развивал вполне приличную…

Покорение "двадцатки"

Главным героем индивидуальной гонки стал лидер российской сборной Шипулин. Причем Антон впервые сумел покорить классику биатлона — "двадцатку". Совершив на промах меньше француза Фуркада, россиянин, во-первых, сбил спесь с Мартена, а во-вторых, слегка приструнил разгулявшиеся прокурорские аппетиты "звезды номер раз", инициирующего ужесточение допинговых преследований, но не заикающегося о явно порочной практике "терапевтических исключений".



© Sputnik Алексей Филиппов Биатлон. VI этап Кубка мира. Мужчины. Индивидуальная гонка

На пресс-конференции Шипулин, признавшись в любви к Антхольцу, не преминул слегка подначить француза. "Спасибо Мартену…", — начал свой спич россиянин, косо взглянув на Фуркада, на чьем лице появилось недоумение. "…за предоставленный шанс впервые выиграть "двадцатку", о чем я давно мечтал", — добавил Шипулин, явно довольный произведенным эффектом.

Рикко Гросс: при воспоминаниях о Зиберте — слезы на глазах

И в продолжение темы эффектов. В ответ на пятничные поздравления наставник российских мужчин Рикко Гросс в свою очередь поблагодарил белорусского журналиста. Дескать, наша беседа накануне старта оказалась доброй приметой. И слава Богу! Чем бы тренеры и спортсмены не тешились…

Гросс легко пошел на общение, благо, во-первых, уже накоплен позитивный опыт, а во-вторых, посреднические услуги Александра Попова, ныне работающего в связке с немецким специалистом, на дороге не валяются.

— Вы наверняка будете интересоваться темой возвращения в биатлон Даши Домрачевой, поэтому предвосхищу вопросы: она невероятная биатлонистка. Ее отсутствие весьма сильно сказывалось в минус на нашем виде спорта. И конечно, я помню о том, как тепло Домрачева всегда отзывалась и о моем тренере Клаусе Зиберте, недавно ушедшем из жизни. В белорусской команде у него даже было занятное прозвище… Зибыч? О, да, так и есть. Оно ему, кстати, нравилось. Клаус вообще был позитивным, добрым человеком с прекрасным чувством юмора. Мужественный. Он отчаянно боролся со своей болезнью, не сдавался…

Впрочем, вы это все знаете. Зиберт вел меня по жизни и биатлону с юниорского возраста. Сейчас я говорю о нем, и у меня сразу слезы на глазах… Так было и в декабре, когда занявший шестое место Реш посвятил свой прорыв в "цветы" Клаусу. В вашей команде тоже сохраняют добрую память о Зиберте, что заставляет симпатизировать и Домрачевой, и другим биатлонистам Беларуси.

Да и то, как меня принимали в Раубичах на "Гонке легенд", согревает мое сердце. Впрочем, сейчас не время даже для такой теплой ностальгии. Сезон приближается к своему пику, и всем надо быть готовыми отвечать на вызовы. Что касается российской мужской команды, то я сохраняю оптимизм, считая, что на чемпионате мира в Хохфильцене ребята не будут статистами. Прошел декабрь, сейчас в Антхольце заканчивается январский соревновательный период. У нас все хорошо. Удача приходит на улицу тех профессионалов, которые ищут не только результат, но и стремятся как получать, так и доставлять удовольствие.



© Sputnik Алексей Филиппов Биатлон. III этап Кубка мира. Тренировки

Правда, работать под давлением непросто, а его оказывают и болельщики, и пресса, и все эти истории, связанные с докладом Макларена. Но здесь уже ничего не поделаешь. Поэтому просто прошу не забывать следующее: допинг — не российская, а интернациональная проблема. Фокусироваться только на одной команде — неправильно. Конечно, нельзя изолировать спортсменов от информационной шумихи, но мы стремимся создать атмосферу, способствующую их полной концентрации на биатлоне. Все остальное — в сторону.

Впрочем, общение с журналистами — одна из профессиональных обязанностей спортсмена и тренера. Сам я не закрываюсь, и если после эстафеты Рупольдинга меня попросили объяснить мотивации, то легко пошел навстречу вашим коллегам. Болельщикам всегда интересно, из каких соображений происходит определение квартета и расстановка ребят по этапам. Тем более что в Рупольдинге мы экспериментировали: в качестве застрельщика попробовали Волкова, убрав еще и Шипулина с последнего этапа. Никогда не скрывал, что в своем тренерском кругу мы много дискутируем, но всегда принимаем консолидированное и, хочется верить, сбалансированное решение.

Женский биатлон тоже не чужая для меня тема. Все-таки я работал с немецкими дамами и отнюдь не пренебрегаю их биатлонными боями. Никакого мужского шовинизма (смеется). Соревнования женщин очень интересны. Мы беседуем после финиша "пятнашки", в которой Ольга Подчуфарова была близка к призовому месту. Но один промах на заключительной "стойке", второй — и подиум ушел. Очень жаль. Впрочем, у белорусов есть свои сожаления: Домрачева была быстра, но не справилась со стрельбой стоя. Но Даша в любом случае очень быстро набирает форму после рождения ребенка. Она обречена вернуться на тот высочайший уровень, который был ей свойственен раньше. Мой прогноз: в Хохфильцене на чемпионате мира к Домрачевой придет результат.

Консультирую ли я Хильдебранд? Понимаете, я много работал с Франциской, и поэтому мы — в контакте. Это нормально, это по-человечески правильно. Разве нет? Еще вы хотите спросить про доминирование Мартена Фуркада, который, финишируя в спринте, даже не задыхается? Машина. Настоящий киборг. Вот и весь разговор о Фуркаде.

…Гросс еще не знал, что в пятницу Шипулин "порвет" француза, как принято порой говорить в биатлоне. А Уле Эйнар Бьорндален занял на "двадцатке" четвертое место, которым остался… страшно не удовлетворен. Он посетовал на неидеальную стрельбу. Как же, один промах 43-летний норвежец таки совершил! Что тогда говорить о снайперских "подвигах" Бочарникова и Воробья?