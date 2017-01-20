Директор Дворца борьбы имени Александра Медведя Николай Палазник рассказал об окупаемости спорткомплекса.

— Как распределяются заработки дворца и государственное финансирование в процентном соотношении?

— В ушедшем году объем заработанных нами денег составил примерно 22 — 24 процента от общей суммы доходов. Но это не говорит о том, что это наш «чистый» заработок. Согласно белорусскому законодательству мы обязаны часть денег отдавать государству. 50 процентов от заработка с аренды мы платим Мингорисполкому, есть другие различные налоги, НДС и прочее. В итоге от заработанной нами суммы остается процентов 15. Мы стараемся что-то заработать, компенсировать то, что было вложено в нас государством.

— Наверное, хочется большего?

— Конечно! Но пока уже выжимаем практически максимум! В позапрошлом году вообще хотели выйти на 30 — 33% окупаемости. Это был бы хороший показатель, исходя из специфики сооружения. Еще больше зарабатывать сложно. Препятствием стало то, что начали расти затраты, а цены мы поднять не можем. Вернее, можем, но тогда потеряем клиентов. Удалось договориться со спонсорами, помощь которых стала в этой ситуации очень серьезным подспорьем. Да, средств немного, но тем не менее они есть. И хочется, чтобы в таком же направлении мы работали и в следующем году, потому что сейчас чувствуем, что кое-где зданию требуется модернизация. Так что мы стали действовать более продуманно, – сказал Палазник.