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Белорусская сборная вышла в 1/8 финала мужского чемпионата мира по гандболу
21.01.2017 01:12 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 21 января. Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла в 1/8 финала проходящего во Франции чемпионата мира.
В ночь на 21 января в заключительном матче предварительного этапа команда Юрия Шевцова выиграла у венгров со счетом 27:25 (15:13) и заняла третье место в группе С (в плей-офф вышли четыре лучшие сборные).
Мячи у победителей забрасывали Иван Бровко, Борис Пуховский (по 6), Андрей Юринок (4), Артем Королек, Владислав Кулеш, Денис Рутенко (по 3) и Сергей Шилович (2).
Итоговое положение команд (после 5 туров): Германия — 10 очков (разница мячей 159-107), Хорватия — 8 (148-126), Беларусь — 4 (134-145), Венгрия — 4 (147-138), Саудовская Аравия — 2 (123-157), Чили — 2 (122-160).
22 января в 1/8 финала белорусские гандболисты встретятся с четырехкратными чемпионами мира шведами, которые стали вторыми в группе D (после датчан, перед Египтом, Катаром, Аргентиной и Бахрейном).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 21 января. Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла в 1/8 финала проходящего во Франции чемпионата мира. В ночь на 21 января в заключительном матче...
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