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Мирный проиграл во втором круге парного разряда открытого чемпионата Австралии

21.01.2017 09:34 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 21 января. Максим Мирный (21-е место в парном рейтинге) и Трит Хей (22) выбыли из борьбы на открытом чемпионате Австралии по теннису.

Во втором круге (1/16 финала) "посеянный" под 10-м номером белорусско-филиппинский дуэт проиграл австралийцам Сэму Гроту (51) и Крису Гуччионе (44) — 6:7 (10:12), 6:7 (5:10).

В первом раунде Мирный и Хей победили Леандера Паеса из Индии (64) и бразильца Андре Са (56) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Наивысшим достижением Мирного в парном разряде Australian Open является выход в финал в 2007 году (со шведом Йонасом Бьоркманом). В сезонах 2014—2016 годов он доходил до четвертьфинала (с Михаилом Южным из России, испанцем Фелисиано Лопесом и Тритом Хеем).

Ранее в первом круге (1/64 финала) женского одиночного разряда белорусская теннисистка Александра Саснович (118), преодолевшая три круга квалификации, проиграла китаянке Шуай Чжан (23) — 0:6, 3:6.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 января. Максим Мирный (21-е место в парном рейтинге) и Трит Хей (22) выбыли из борьбы на открытом чемпионате Австралии по теннису. Во втором круге (1/16 финала)...

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