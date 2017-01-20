Главный тренер мини-футбольного клуба ЦКК Николай Бондаренко рассказал об условиях, в которых играет команда.

— Геннадий Близнюк забивал за ЦКК, когда ему еще было 15 лет. Помните те времена?

— Да, конечно. Близнюк пришел к нам на третий сезон выступления в чемпионате, до этого занимался в ДЮСШ-2. Посмотрели, хороший парень, взяли в команду. Геннадий часто выходил на поле. Геннадий очень перспективный и позже привлек внимание команд из большого футбола. Им интересовались минское «Торпедо», мозырская «Славия», но в итоге контракт был подписан с «Гомелем».

— Не обидно вам было отпускать такого талантливого игрока?

— Конечно, обидно. Но все-таки он ушел в профессиональную команду, начал зарабатывать деньги. Что мы могли сделать, если человек хотел играть в футбол? У нас же тогда платили только за питание, футболисты выступали за команду на честном слове. Бывали случаи, когда за переход нам либо выплачивали компенсацию, либо еще как-то помогали. «Столица» за трансфер Евгения Чернейко купила форму всей команде. Вообще, из ЦКК многие игроки ушли на повышение. Кто-то привлекал внимание более серьезных команд, его тут же подписывали, а нам приходилось вместо него ставить кого-то из молодых. Они два-три года поиграют у нас в команде и уходят. Вот в таком цикле все и происходит. Так что мы в своем роде тоже кузница белорусского футбола.

— За кого еще из игроков получали денежную компенсацию?

— За переход Сергея Силивончика в МАПИД мы получили мячи для нашей школы. Остальных по большей части отдавали просто так. Некоторые ребята уходили сами, потому что, повторюсь, всем хочется играть в футбол и зарабатывать деньги.

— Кроме тренерства в основной команде вы еще чем-нибудь занимаетесь?

— Раньше был директором нашего спорткомплекса. Но недавно он был передан на баланс города, и я теперь здесь работаю заместителем директора по хозяйственной части. В качестве главного тренера команды ЦКК я никогда не получал денег и сейчас не получаю, работаю добровольно.

— Как вам хватает энтузиазма трудиться бесплатно на протяжении стольких лет?

— Это же мое любимое дело! Не только мое, но и ребят тоже. Они ведь, как и я, работают бесплатно. Хотя почему-то все считают, что ЦКК живет богато, игроков пачками продавая.

— А на питание игроки что-нибудь получают?

— Даже этого нет. Ездят, берут с собой что-то перекусить. С предприятиями приходится договариваться насчет транспорта, – сказал Бондаренко.