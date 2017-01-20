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ЧМ-2017. Пуховский стал лучшим ассистентом группового этапа, Королек – в топ-6 снайперов

21.01.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завершился групповой этап чемпионата мира по гандболу во Франции.

Лучшим снайпером с 44 голами стал Кирилл Лазаров из Македонии. Белорус Артем Королек с 30 мячами занял шестое место.

В рейтинге ассистентов группового этапа лучшим стал разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский. На его счету 35 передач. У его ближайшего преследователя хорвата Луку Циндрича 27 ассистов.

Напомним, по итогам группового этапа сборная Беларуси заняла 4 место в группе C и вышла в плей-офф.

 
 
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Завершился групповой этап чемпионата мира по гандболу во Франции.

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