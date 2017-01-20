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Два камерунца 1995 года проходят просмотр в минском «Динамо»
21.01.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Два футболиста 1995 года рождения из Камеруна Бикеле Муссинга и Кики Габи прибыли в расположение минского «Динамо».
Сообщается, что они пройдут в столичном клубе просмотр.
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Два футболиста 1995 года рождения из Камеруна Бикеле Муссинга и Кики Габи прибыли в расположение минского «Динамо».
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