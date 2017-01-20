Как стало известно телеканалу «Беларусь 5», французское антидопинговое агентство закрыло дело белорусских гребцов 7 декабря.

Напомним, 12 апреля 2016 года во время сбора во Франции команда Беларуси по гребле на байдарках и каноэ подверглась обыску и допросу со стороны местного антидопингового агентства, полиции и прокуратуры. Обыск был инициирован антидопинговым агентством Франции и разрешен прокурором города Ажен с привлечением полицейских сил.

По мнению главного тренера сборной Беларуси Владимира Шантаровича, обыск гребцов во Франции с целью поиска мельдония являлся провокацией, направленной на отстранение сборной от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.