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Председатель совета директоров «Динамо-Рига»: «Главным организатором совместной заявки на ЧМ-2021 является Лукашенко»
21.01.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о совместной заявке Латвии и Беларуси на проведение ЧМ-2021.
«Я должен сказать, что главным инициатором и организатором совместной заявки является президент Беларуси Александр Лукашенко. Именно он предложил такой вариант, учитывая хорошие отношения между нашими странами.
Опыт проведения чемпионата мира и у нас, и у Беларуси есть, для проведения турнира уже сегодня все готово. Думаю, шансы провести чемпионат мира очень высокие, когда такие дружественные страны будут участвовать в тендере на проведение чемпионата мира», – сообщил Савицкис.
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Председатель совета директоров «Динамо-Рига»: «Главным организатором совместной заявки на ЧМ-2021 является Лукашенко»
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о совместной заявке Латвии и Беларуси на проведение ЧМ-2021.
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