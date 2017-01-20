Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал победу над Венгрией (27:25) в рамках чемпионата мира во Франции.

– Матч был из разряда «все или ничего». В нем все решили наша надежная защита и вратарь. Команда сыграла на высоком уровне в атаке. Я доволен уровнем, которого мы достигли, – сказал Шевцов.

Напомним, благодаря этой виктории сборная Беларуси вышла в плей-офф.

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