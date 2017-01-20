|
Юрий Шевцов: «Доволен уровнем, которого мы достигли»
21.01.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал победу над Венгрией (27:25) в рамках чемпионата мира во Франции.
– Матч был из разряда «все или ничего». В нем все решили наша надежная защита и вратарь. Команда сыграла на высоком уровне в атаке. Я доволен уровнем, которого мы достигли, – сказал Шевцов.
Напомним, благодаря этой виктории сборная Беларуси вышла в плей-офф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал победу над Венгрией (27:25) в рамках чемпионата мира во Франции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии