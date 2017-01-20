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Товарищеский матч. Минское «Динамо» против «Крумкачоў»

21.01.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 21 января, на стадионе ФК «Минск» товарищеский матч проведут столичное «Динамо» и «Крумкачы».

Товарищеский матч

21 января

Динамо Минск – Крумкачы

Начало – 13:30 по белорусскому времени.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 21 января, на стадионе ФК «Минск» товарищеский матч проведут столичное «Динамо» и «Крумкачы».

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