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Товарищеский матч. Минское «Динамо» против «Крумкачоў»
21.01.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 21 января, на стадионе ФК «Минск» товарищеский матч проведут столичное «Динамо» и «Крумкачы».
Товарищеский матч
21 января
Динамо Минск – Крумкачы
Начало – 13:30 по белорусскому времени.
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В субботу, 21 января, на стадионе ФК «Минск» товарищеский матч проведут столичное «Динамо» и «Крумкачы».
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