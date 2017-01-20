Стали известны детали перехода вингера «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая в «Лион».

22-летний голландец подписал контракт с французским клубом до лета 2021 года.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Еще 9 миллионов «МЮ» может заработать в качестве бонусов.

ПСВ, бывший клуб голландца, продавший его в «МЮ» летом 2015 года за 34 миллиона евро, заработает на этой сделке 600 тысяч евро .

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь .

Почему Депаю не стоило ехать в «МЮ»





Фото: официальный твиттер «Лиона»