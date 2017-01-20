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Депай подписал контракт с «Лионом» до 2021 года, «МЮ» с бонусами может получить 25 млн евро
21.01.2017 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны детали
22-летний голландец подписал контракт с французским клубом до лета 2021 года.
Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Еще 9 миллионов «МЮ» может заработать в качестве бонусов.
ПСВ, бывший клуб голландца, продавший его в «МЮ» летом 2015 года за 34 миллиона евро, заработает на этой сделке
Подробную статистику выступлений игрока смотрите
Фото: официальный твиттер «Лиона»
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Стали известны детали перехода вингера «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая в «Лион».
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