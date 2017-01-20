|
Рушевич – БАТЭ, Байдачный может начать консультировать «Крумкачы» и другие переходы межсезонья – в удобном приложении Tribuna.com
21.01.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Флагманское приложение Tribuna.com станет незаменимым источником информации на время трансферного окна. Вы узнаете о всех самых значимых переходах, а по самым важным – получите пуш-уведомление.
Приложение включает в себя удобную сортировку по уже состоявшимся трансферам и по переходам, которые находятся в стадии обсуждения.
Также вы легко сможете отследить все переходы по высшей лиге и отдельному взятому клубу.
Месячная аудитория
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рушевич – БАТЭ, Байдачный может начать консультировать «Крумкачы» и другие переходы межсезонья – в удобном приложении Tribuna.com
Флагманское приложение Tribuna.com станет незаменимым источником информации на время трансферного окна.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии