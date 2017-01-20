﻿﻿ Рушевич – БАТЭ, Байдачный может начать консультировать «Крумкачы» и другие переходы межсезонья – в удобном приложении Tribuna.com. 21.by
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Рушевич – БАТЭ, Байдачный может начать консультировать «Крумкачы» и другие переходы межсезонья – в удобном приложении Tribuna.com

21.01.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Флагманское приложение Tribuna.com станет незаменимым источником информации на время трансферного окна. Вы узнаете о всех самых значимых переходах, а по самым важным – получите пуш-уведомление. 

Скачать приложение Tribuna.com на Android

Скачать приложение Tribuna.com на iPhone/iPad

Приложение включает в себя удобную сортировку по уже состоявшимся трансферам и по переходам, которые находятся в стадии обсуждения.

Рушевич – БАТЭ, Байдачный может начать консультировать «Крумкачы» и другие переходы межсезонья – в удобном приложении Tribuna.com
 

Также вы легко сможете отследить все переходы по высшей лиге и отдельному взятому клубу.

Рушевич – БАТЭ, Байдачный может начать консультировать «Крумкачы» и другие переходы межсезонья – в удобном приложении Tribuna.com
 

Месячная аудитория линейки приложений Tribuna.com перевалила за 100 тысяч пользователей, которые ежемесячно делают более 500 тысяч сеансов и просматривают около 15 миллионов страниц.

Скачать приложение Tribuna.com на Android

Скачать приложение Tribuna.com на iPhone/iPad

 
 
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Флагманское приложение Tribuna.com станет незаменимым источником информации на время трансферного окна.

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