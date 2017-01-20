Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачную игру голкипера Клаудио Браво в первой части сезона.

«Я принимаю критику. Это часть нашей работы, работы тренера, игрока, так что я принимаю это.

Место в таблице не зависит от вратаря. Если бы это было так, для меня все было бы слишком легко.

Все дело в том, чтобы играть лучше, лучше использовать свои шансы и пропускать меньше голов», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в таблице, отставая на 10 очков от лидирующего «Челси».

Гвардиола хочет купить нового вратаря в «Сити» летом