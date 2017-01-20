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Рижское "Динамо": иницииатором подачи заявки на ЧМ-2021 был Лукашенко

21.01.2017 12:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Инициатором совместной заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Минске и Риге был президент Беларуси Александр Лукашенко, передает в субботу агентство Р-Спорт со ссылкой на председателя совета рижского "Динамо" Юриса Савицкиса.

Рижское "Динамо": иницииатором подачи заявки на ЧМ-2021 был Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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В минувший четверг стало известно, что Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2021 года. Планируется, что в случае одобрения заявки матчи пройдут в Минске и Риге, а финал состоится в белорусской столице. "Арена-Рига" вмещает чуть больше десяти тысяч зрителей, а "Минск-Арена" — 15 тысяч человек.

"Я должен сказать, что главный инициатор и организатор совместной заявки является президент Беларуси Александр Лукашенко. Именно он предложил такой вариант, учитывая хорошие отношения между нашими странами", — цитирует агентство слова Савицкиса.

Председатель совета "Динамо" отметил, что опыт проведения чемпионатов такого уровня есть как в Беларуси, так и в Латвии, и шансы на то, что заявка будет одобрена, довольно высокие.

Беларусь принимала Чемпионат мира по хоккею в 2014 году, а Латвия — в 2006-м. Ранее первый вице-президент НОК Максим Рыженков отметил, что проведение мировых первенств по хоккею благоприятно повлияло на развитие туризма в двух странах и увеличило интерес как к хоккею, так и к спорту в целом.

 
Теги: Минск
 
 
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Шансы на одобрение совместной заявки на ЧМ-2021 очень большие, учитывая хорошие отношения между Беларусью и Латвией.

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